РИАМО - 19 сен. Московский областной слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо» примет 200 участников, победители представят регион на всероссийском конкурсе, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО заведующая отделом профилактики асоциальных явлений и социально-педагогической поддержки детства министерства образования Московской области Татьяна Хвостова

«Очередной слет «Безопасное колесо» пройдет на базе лагеря «Левково» (Пушкинского городского округа – ред.). Будут участвовать 50 команд, более 200 человек», - сказала Хвостова.

По ее словам, областной этап конкурса пройдет с 24 по 27 сентября. Команда-победитель представит Московскую область на всероссийских соревнованиях.

В июне 2019 года команда юных инспекторов движения (ЮИД) из городского округа Долгопрудного вошла в десятку сильнейших команд России.

«В Московской области хорошо развито движение юных инспекторов. В России мы занимаем второе место. На первом месте Ростовская область. У нас создано более 1,6 тысячи отрядов ЮИД, участниками являются более 35 тысяч человек», - добавила Хвостова.

Отряды ЮИД – добровольные объединения школьников, которые создаются для применения усвоенных ими знаний правил дорожного движения, воспитания у них чувства ответственности, культуры участника дорожного движения, профессиональной ориентации, а также широкого привлечения детей к организации пропаганды безопасного поведения на улицах и дорогах среди сверстников и взрослых.