РИАМО – 19 сен. Ученые Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) назвали список смертоносных болезней, которые могут убить 80 миллионов человек за полтора дня в случае массового распространения, сообщает Федеральное агентство новостей.



В докладе «Мир в опасности» ученые отмечают, что потенциальной причиной пандемии являются десятки уже известных болезней. В списке – пять разновидностей гриппа, а также заболевания, вызываемые вирусами Эбола, Денге и Зика, желтая лихорадка.

«Ученые отметили, что в настоящий момент угроза пандемии крайне высока. Это связано с тем, что за минувшие 100 лет скорость распространения болезни многократно возросла – миллионы людей ежедневно перемещаются по миру на самолетах, болезнь может перекинуться с материка на материк за считанные часы», – говорится в сообщении.



Исследователи считают, что опасным болезням хватит 36 часов, чтобы распространиться по всей планете. Это также приведет к разрушению государственных экономик и дестабилизации национальной безопасности.



Ученые уверены, что предпринимаемые сейчас усилия по подготовке к эпидемиям недостаточны, и что всем странам нужно выполнять свои обязательства по обеспечению готовности к эпидемиям мирового масштаба.