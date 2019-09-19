РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 сен. Спасатель пожарно-спасательной части №201 Балашихинского управления Московской областной противопожарно-спасательной службы Виктор Ходателев стал одним из лучших в Подмосковье по итогам смотра-конкурса «Лучший по профессии», завоевав второе место, сообщается на сайте администрации горокруга.

Смотр-конкурс «Лучший по профессии» прошел на базе учебного центра Мособлпожспаса в Люберцах. В соревнованиях приняли участие более 20 пожарных – по одному представителю от каждого территориального управления.

«Предварительно участники соревнования прошли отбор в своих территориальных управлениях, где выбрали лучшего спасателя. За основу мы взяли физическую и альпинистскую подготовку, работу с аварийно-спасательным инструментом, теоретическую часть, водную и медицинскую подготовку, радиационную химическую и биологическую защиту», – сказал начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Мособлпожспаса Алексей Прудников.

Он добавил, что конкурсанты ответили на теоретические вопросы и продемонстрировали свои навыки по практическим задачам, отвечающим требованиям, предъявляемых спасателям. Победителей наградили кубками и грамотами Мособлпожспаса.

По словам победителя Ходателева, он долго готовился к этому конкурсу и много тренировался.

«Достигнуть такого высокого результата мне помогло не только мое стремление, но еще и помощь моих коллег по работе и руководства балашихинского территориального управления», – пояснил Ходателев.

В Подмосковье 25 сентября на базе Ногинского учебного центра МЧС РФ состоится смотр-конкурс «Лучший по профессии» в номинации водитель пожарной техники. 2 октября на базе Орехово-Зуевского территориального управления за звание «Лучшего по профессии» поборются диспетчеры, пожарные, командиры отделений и начальники караулов.