РИАМО - 19 сен. В рамках областного туристического проекта «Лето в Подмосковье» подмосковную Коломну посетили более 300 тысяч человек, в городе проводилось множество мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского округа.

Начиная с мая, в муниципалитете проводился каскад мероприятий. Самые знаковые из них – празднование Победы в Великой Отечественной войне, забег «Сила духа», велофестиваль Summer Velo Cup - 2019, который прошел впервые. В начале сентября Коломна в третий раз принимала благотворительный забег «Пульс добра», который проводится совместно с благотворительным фондом «Исток».

«Все мероприятия собирают не меньше 12-20 тысяч участников», - сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Порядка 300 тысяч туристов посетило Коломну этим летом. Лебедев отметил, что с четверга по воскресенье Коломна превращается в крупный туристический центр, и если раньше в город приезжали только на выходные, то теперь организованные группы и индивидуальные туристы останавливаются уже с четверга и до понедельника.