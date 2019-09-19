РИАМО - 19 сен. В международном аэропорту Шереметьево в четверг открыли третью взлетно-посадочную полосу, первым на полосу приземлился самолет «Аэрофлота», прилетевший из Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИАМО.

В официальном мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Росавиации Александр Нерадько, председатель совета директоров АО «МАШ» Александр Пономаренко, руководство профильных организаций и авиакомпаний.

«Это долгожданное событие для всего Московского авиаузла. Инфраструктура сегодня - пример того, как должно выглядеть то, что мы создаем. Взлетно-посадочная полоса - серьезное значение для всего узла. Если сегодня две полосы, которые работают, их удаление друг от друга таково, что одновременно два самолета садиться и взлетать не могут, должен быть интервал. Третья полоса абсолютно независима, дает возможность сажать и поднимать воздушные суда без оглядки друг на друга», - сказал Дитрих.

В рамках открытия на полосу приземлился первый самолет рейса авиакомпании «Аэрофлот» Санкт-Петербург – Москва. По традиции воздушное судно встретили на аэродроме водной аркой.

«Сегодня еще ведется большая масштабная работа, инвестиции порядка 2 миллиардов долларов. Нас это очень радует, потому что это создает огромное количество рабочих мест для наших жителей. Я хочу пожелать, чтобы на этой полосе были всегда легкие взлеты и мягкие посадки», - сказал Воробьев.

Он добавил, что благодарит и строителей, министерство транспорта РФ за то, что при модернизации аэропорта Шереметьево производится масштабная реконструкция автомобильных дорог.

Нерадько отметил, что ВПП-3 - это не только взлетно-посадочная полоса, здесь построен новый аэродром.

«Здесь построены сеть рулежных дорожек, скоростные рулежные дорожки, магистральные рулежные дорожки, которые представляют собой еще одну взлетно-посадочную полосу, соединительная рулежная дорожка, которая ведет к тому терминалу, который мы привычно называли Шереметьево-1, сейчас это терминалы B,C. Комплекс радиотехнического оборудования, новый командно-диспетчерский пункт, оснащенный самым современным оборудованием, средствами связи, навигации, управления, все это служит обеспечению безопасности полетов», - сказал Нерадько.

Благодаря новой ВПП аэропорт Шереметьево существенно увеличит пропускную способность аэродрома с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час и станет первым аэропортом России с тремя полосами.

ВПП-3 имеет размеры 3,2 тысячи на 60 метров, что позволяет осуществлять посадку всех типов воздушных судов. В ходе строительства полосы реализовали инновационное для России решение по сооружению мостового перехода, рассчитанного на движение воздушных судов.

Ранее открытие третьей ВПП в Шереметьеве уже переносили. Планировалось, что ее введут в эксплуатацию 1 сентября 2019 года, но тогда дату перенесли на более поздний срок.

До этого планировалось, что строительство полосы закончат до конца 2018 года.