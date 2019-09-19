РИАМО - 19 сен. В Коломенском городском округе Подмосковья завершается подготовка к зиме, проведена большая работа по повышению надежности системы теплоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Управляющие компании муниципалитета провели в полном объеме подготовку многоквартирных домов к зимнему периоду, подписаны паспорта готовности 1515 многоквартирных домов.

«Мы получили пять блочно-модульных котельных. В трех населенных пунктах это позволило уйти от твердого топлива, а в двух населенных пунктах - провести модернизацию существующих», — сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Кроме этого, одна котельная переведена на газ, самая большая котельная города отремонтирована, переложено более 9 километров сетей теплоснабжения, водопроводных и канализационных сетей.

Модернизированы две котельные в поселках – Первомайском и Радужном. Там проведена замена электрооборудования, установлены счетчики газа, приведены в порядок сети. В селе Северское заменено изношенное оборудование на современное, которое позволит эксплуатировать оборудование без постоянного присутствия персонала.

Результат проведенной работы, обозначенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, – повышение надежности энергосистемы округа и повышение комфортности проживания жителей.