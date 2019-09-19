РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. Молодогвардейцы Люберец совместно с представителями организации «Боевое братство» навели порядок на могилах неизвестных солдат на Богородском кладбище, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

В четверг молодогвардейцы провели уборку на Богородском кладбище совместно с представителями «Боевого братства». В преддверии Дня памяти неизвестного солдата молодогвардейцы городского округа Люберцы решили сделать доброе дело. Ребята привели в порядок десятки могил павших в бою солдат, чьи имена так и остались неизвестны.

«Мы всегда будем хранить и беречь память о всех, кто боролся за мирное небо над нашими головами! Эта инициатива – дань уважения и памяти. Хоть мы и не знаем их имен, подвиг неизвестных солдат навсегда останется в памяти всех поколений», – отметила член местного штаба «Молодой Гвардии Единой России» Анастасия Андросова.