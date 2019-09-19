РИАМО – 19 сен. Опубликован обновленный рейтинг ФИФА, сборная России поднялась в нем на четыре строчки, с 46 на 42 место, сообщает Федеральное агентство новостей.

Национальная сборная в этом месяце одержала две победы на отборочном турнире Евро-2020.

«Команда Станислава Черчесова на выезде вырвала победу у сборной Шотландии (2:1), а на своем поле минимально обыграла команду Казахстана (1:0). Сборная России набрала 1455 баллов и обошла в рейтинге команды Чехии, Коста-Рики и Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении.

Первое место по-прежнему занимает сборная Бельгии. Франция и Бразилия поменялись местами, чемпионы мира-2018 теперь занимают вторую строчку, бразильцы — третью. Четвертое место занимает Англия, пятое — Португалия.