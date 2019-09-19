РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В нынешнем году в подмосковном Подольске более 1,1 тысячам детей из многодетных семей округа вернули выплату за школьную форму, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Заявление на предоставление выплаты на обучающегося, предоставляемой многодетной семье, на приобретение одежды ребенку для посещения занятий в школе подается до 5 декабря текущего года. Всего в Подольском управлении социальной защиты населения на учете состоит более 2,8 тысяч многодетных семей.

«С января по сентябрь 2019 года на 1 139 детей из многодетных семей была оформлена выплата на школьную форму. Право на выплату на обучающегося имеет один из родителей (законных представителей) детей из многодетных семей, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области», – сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Евгений Виюк.

Он отметил, что выплата предоставляется одному из родителей на каждого обучающегося из многодетной семьи один раз в календарном году в размере 3 тысяч рублей. Выплаты не суммируются в случае, если заявитель не воспользовался своим правом на их получение в предыдущие годы.

Для того, чтобы получить выплату нужно предоставить паспорт, подтвердить место жительства в Подмосковье, предоставить удостоверение многодетной семьи, справку из образовательного учреждения и номер банковского счета. Заявку необходимо подать через госуслуги.