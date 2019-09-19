РИАМО – 19 сен. Около 1 тысячи растений купили жители Подмосковья в Ивантеевском лесопитомнике для экоакции «Наш лес. Посади свое дерево», еще 1,5 тысячи – готовы к приобретению, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево» проведут на территории региона 21 сентября.

«Наибольшим спросом пользовались сеянцы ели, сосны, липы и рябины, а среди кустарников жители больше выбирали барбарис, чубушник, боярышник и форзицию овальную, которая ранней весной полностью покрывается золотистыми цветами», – сказал директор Ивантеевского лесопитомника Сергей Устинов,

В совю очередь министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган уточнил, что Ивантеевский лесопитомник пользуется популярностью жителей Подмосковья благодаря широкому ассортименту растений и высокому качеству посадочного материала.

«Профильная деятельность лесопитомника постепенно восстанавливается. Уже сейчас видна положительная динамика – увеличилось количество и ассортимент посадочного материала <…> Еще немного и предприятие займет свою нишу на отечественном рынке посадочных материалов», – дополнил он.

К акции «Наш лес. Посади свое дерево» лесопитомник предлагает примерно 20 видов саженцев деревьев и кустарников, среди которых береза, дуб, ель, сосна, ива, липа, орех, рябина, барбарис, форзиция, лещина, калина, боярышник и другие.

«В субботу (21 сентября – ред.) 1 тысяча участков площадью более 400 гектаров будут засажены деревьями. В этом году преимущество отдано сирени, боярышнику, липе, рябине, жасмину», – уточняется в материале.

Коган подчеркнул, что акция «Наш лес. Посади свое дерево» имеет важное экологическое и воспитательное значение.

«Присоединяясь к акции в своем дворе, парке или даже возле дома, мы увеличиваем количество чистого воздуха вокруг нас, а привлекая к этому процессу детей, мы показываем пример бережного отношения к природе», – резюмировал министр.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.