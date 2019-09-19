РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 сен. В подмосковном Королеве единовременную выплату смогут получить ветераны боевых действий в Афганистане, оформить ее можно в управлении соцзащиты города, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

Единовременные выплаты предоставляются в связи с 30–й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

«Если вы еще не получили единовременную денежную выплату, вам необходимо до 15 ноября 2019 года обратиться в Королевское управление социальной защиты населения по адресу: улица Циолковского, дом 29, с понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00. Телефон для справок: 8(495)512-55-54, телефон горячей линии 8(495)511-87-83. Жителям микрорайона Юбилейный обращаться в Юбилейный отдел социальной защиты населения по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Ленинская, дом 4. Телефон горячей линии: 8(495)515-03-90, часы работы: с понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Единовременная денежная выплата предоставляется ветеранам, инвалидам боевых действий и членам семей погибших в размере 10, 6 и 4 тысяч рублей, в зависимости от категории.

Для получения выплаты необходимо предоставить паспорт, документ, подтверждающий место жительства в Московской области; удостоверение (свидетельство) о праве на меры социальной поддержки; документ, подтверждающий прохождение военной службы в Афганистане и участие в боевых действиях; документы, подтверждающие получение ранения, контузии или увечья, при обеспечении боевых действий в Афганистане и другие.