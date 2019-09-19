РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. Учителю английского языка из школы №21 в микрорайоне Дзержинского Балашихи Вере Шишлянниковой вручили сертификат на социальную ипотеку, торжественная церемония прошла в доме правительства Московской области в Красногорске, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Ее участникам предоставляется возможность самостоятельно выбирать жилье в пределах муниципалитета, в котором они работают, или в граничащих с ним муниципалитетах Подмосковья. При этом правительство региона возмещает полную стоимость приобретаемого жилья, а участник программы платит только начисленные проценты по кредиту.

«Очень приятно. Долгожданное событие. Получение сертификата на социальную ипотеку – одно из самых приятных событий за последнее время. Теперь буду искать жилье поближе к работе», – сказала Шишлянникова.

Она добавила, что живет в Балашихе 4 года. Работает в школе №21 в микрорайоне Дзержинского.

Всего в нынешнем году сертификат на социальную ипотеку получили восемь педагогов из Балашихи: 5 учителей и 3 воспитателя.