В предстоящий уикенд в Москве можно посетить фестиваль «Круг света», два дизайнерских маркета, новые выставки в МАММ и Центре фотографии имени братьев Люмьер, открытие театрального сезона в МГТ и другие мероприятия.

ПЯТНИЦА, 20 сентября

Фестиваль «Круг света»

Девятый фестиваль «Круг света» с 20 по 24 сентября пройдет в Москве. В программе — световые инсталляции и лазерные проекции от мастеров видеомэппинга со всего света, шоу на фасадах Большого театра и Политехнического музея, конкурсы, концерты, вечеринки и мастер-классы. Главной площадкой фестиваля станет Гребной канал, где пройдет открытие и закрытие фестиваля. Здесь можно будет увидеть световой мюзикл «Семь нот» о синтезе музыки и света, искусства и технологий. На фасадах Большого, Малого и Молодежного театров развернутся самые масштабные видеопроекции, посвященные Году театра в России. Музей-заповедник «Коломенское» на время фестиваля превратиться в «Парк сказок», а в Останкинском парке представят 15 световых и видеопроекционных инсталляций.

Фестиваль «Круг света 2019» в Москве: световой мюзикл на воде и шоу на фасаде Политеха>>



Открытие сезона в МГТ

Открытие 7-го театрального сезона 20 сентября пройдет в Московском Губернском театре. Сезон откроет спектакль «Энергичные люди», премьера которого была приурочена к 90-летию Василия Шукшина. Действие спектакля разворачивается в 70-е годы прошлого века, когда на передовую выходят авантюристы, спекулянты и «импровизаторы» эпохи соцреализма. Худрук театра Сергей Безруков подведет итоги минувшего сезона и расскажет о планах на новый сезон.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 400 до 2300 рублей

Премьера фильма «Рэмбо: последняя кровь»

Пятая часть истории о Рэмбо — «Рэмбо: последняя кровь» — 19 сентября выходит в российский прокат. В этот раз главному герою в лице Сильвестра Сталлоне предстоит столкнуться с мексиканским преступным синдикатом, на совести которого — самые тяжелые преступления. В попытке спасти пропавшую дочь своей подруги он объединится с журналисткой, чтобы найти преступников, положить конец их деятельности и вернуть домой в сохранности девушку, судьба которой ему небезразлична.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Что посмотреть в кино в сентябре: новый «Рэмбо» и еще 10 премьер месяца>>

Выставка фотографии группы The Beatles

© Центр фотографии имени братьев Люмьер © Центр фотографии имени братьев Люмьер © Центр фотографии имени братьев Люмьер © Центр фотографии имени братьев Люмьер © Центр фотографии имени братьев Люмьер © Центр фотографии имени братьев Люмьер © Центр фотографии имени братьев Люмьер © Центр фотографии имени братьев Люмьер 1 из 8

Выставка фотожурналиста Гарри Бенсона, который снимал всех президентов США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра и заканчивая Дональдом Трампом, с 19 сентября проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер. В основе выставки — фотографии группы The Beatles, с которой Бенсон работал в период 1964–1966 годов. Именно эти годы стали важнейшими для карьеры ливерпульской четверки. Здесь можно увидеть их концерты во Франции, первую поездку в США, съемки первого фильма о группе и многое другое. Самые интересных снимки — фотографии «битлов» с 22-летним боксером Мухаммедом Али (1964) и «Битва подушками» (1964), включенная в список «100 самых влиятельных фотографий» журнала Time. Также здесь представлены знаменитый «Поцелуй супругов Клинтон», танец четы Рейган, выпрыгивающий из воды Арнольд Шварценеггер. В период выставки во всем мире будут отмечаться такие знаковые даты, как 26 сентября (50-летие выхода легендарного альбома Abbey Road), 9 октября (день рождения Джона Леннона), 16 января (международный день The Beatles).

Где: Москва, Центр фотографии имени братьев Люмьер

Цена: от 250 до 500 рублей

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СУББОТА, 21 сентября

Большой Garage Sale Эскимо

© страница Большой Garage Sale Эскимо 21-22 сентября в соцсети «Facebook»

Масштабная гаражная распродажа и дизайн-маркет Garage Sale Эскимо 21 и 22 сентября пройдут в Москве. Около 70 участников распродадут гардероб на манер берлинских гараж-сейлов. Здесь можно будет купить одежду от Marni, СOS, Marc Jacobs и других качественных брендов с большими скидками. Среди интересного — свитер Sandro за 2500 руб., пальто Escada за 8000 руб., новые кроссовки Nike за 2000 руб. и многое другое. В отдельном корнере будут представлены наряды блогеров, стилистов, моделей и it-girls. Также на фестивале можно будет приобрести одежду от локальных дизайнеров, украшения, эко-товары, винтаж и предметы интерьера по специальным ценам. На маркете будет устроен фудкорт и пройдут лекции о кино, домашних растениях и раздельном сборе мусора.

Где: Москва, DI Telegraph

Цена: бесплатно

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Арт-ярмарка Happy Market

© страница Арт-ярмарки Happy Market

Осенняя ярмарка Happy Market 21 и 22 сентября пройдет в дизайн-квартале «Флакон». Здесь можно будет найти авторскую одежду, предметы интерьера, украшения, ювелирные изделия, натуральную косметику, авторские открытки и постеры, керамику и прочее. Также на ярмарке можно будет послушать лекции и пройти мастер-классы от стилистов, имиджмейкеров, визажистов и косметологов. Для всех желающих будет работать бесплатная beauty-зона, где стилисты в формате экспресс-консультаций проведут разбор особенностей цветотипов и расскажут, как планировать шопинг с учетом потребностей, времени и желаний.

Где: Москва, дизайн-квартал «Флакон»

Цена: бесплатно



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября

Новые выставки в МАММ

© Мультимедиа Арт Музей © Мультимедиа Арт Музей 1 из 2

В Мультимедиа Арт Музее с 18 сентября полностью обновилась экспозиция. Среди интересного — выставка Lobster Land звездного британского художника и дизайнера Филипа Колберта, которого называют «крестным сыном Энди Уорхола». Основав в 2008 году модный английский лейбл The Rodnik Band, Филип Колберт совершил настоящий переворот в fashion-индустрии. Платья, созданные по мотивам произведений Марселя Дюшана, Энди Уорхола и Сальвадора Дали, вызвали бурю в СМИ и восторг среди знаменитостей. Поклонниками Колберта немедленно стали Анна Делло Руссо, Элтон Джон, Леди Гага, Канье Уэст и члены британской королевской семьи. В экспозицию в МАММ вошли избранные работы Филипа Колберта из частных и музейных коллекций, а также новая серия картин и скульптур Lobster Land, созданная специально для выставки в Москве.

Еще одна интересная выставка — работы легендарного балетного фотографа Сержа Лидо (1906–1984) из коллекции Пьера Паоло Косса, который в разное время запечатлел таких звезд хореографии, как Рудольф Нуреев, Морис Бежар, Марта Грэм, Майя Плисецкая, Михаил Барышников, а также создал портретную галерею мировой художественной и интеллектуальной элиты — Эдит Пиаф, Игоря Стравинского, Пабло Пикассо, Жана Маре, Марии Каллас, Бриджит Бардо, Пьера Кардена и других.

Где: Москва, Мультимедиа Арт Музей

Цена: от 250 до 500 рублей

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