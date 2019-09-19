РИАМО - 19 сен. В Подмосковье 717 дорожных аварий по причине нарушения скоростного режима произошли за восемь месяцев 2019 года, в них погибли 124 человека, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

«Согласно статистике, в нашем регионе к аварии приводит каждое пятое нарушение скоростного режима. За восемь месяцев 2019 года зарегистрировано 717 ДТП (из-за превышения скорости – ред.), в которых 124 человека погибли и 910 пострадали», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что для повышения информированности о важности соблюдения скоростного режима в регионе запланировано проведение социальной кампании «Некуда спешить». Она охватит все муниципалитеты Подмосковья.

«Чем выше скорость, тем тяжелее последствия, опаснее движение, вероятнее возникновение заносов и выездов на встречную полосу. (В рамках кампании планируем – ред.) мероприятия по доведению до водителей информации о дорожно-транспортных происшествиях. Будем привлекать общественность, СМИ», - пояснил Кузнецов.

Социальная кампания «Некуда спешить» станет вторым этапом реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Она пройдет с 1 октября по 1 ноября 2019 года.

Первым этапом стало проведение социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность» с 1 июня по 1 сентября текущего года.