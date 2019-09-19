РИАМО – 19 сен. За прошедшую неделю в семи муниципалитетах Подмосковья устранены самовольные складирования стройматериалов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В соответствии с областным законодательством запрещено складировать стройматериалы, конструкции, изделия и механизмы за пределами строительных площадок и специально отведенных мест. Несмотря на это требование законодательства, некоторые производители работ не всегда используют для хранения данных материалов отведенную им территорию, используя для этих целей земли, прилегающие к месту проведения работ. Госадмтехнадзор Московской области пресекает такие нарушения.

«Бывает, что такие же нарушения выявляются и в частном секторе, но справедливости ради стоит отметить, что это происходит гораздо реже. Данные нарушения могут служить помехой для проезда спецтранспорта (скорой помощи и пожарной машины). За неделю инспекторы Госадмтехнадзора Московской области пресекли самовольные складирования стройматериалов в семи муниципальных образованиях Подмосковья», – заявил руководитель ведомства Олег Баженов.

В Подольске устранено самовольное складирование материалов у дома 18В на улице Циолковского. В Волоколамске на улице Советская, 3. Привлечена к ответственности организация ООО «Дикси-Юг».

Кроме того, в Истре устранены загромождающие складирования материалов в Дедовске, самовольно устроенные магазином «Пятерочка» на улице Победы, 12. Также в Пушкине устранено за неделю два самовольных складирования материалов на Ярославском шоссе. Привлечены к ответственности организации ООО «СК «Кронос», ООО «Проект-Девелопмент».

А в Красноармейске пресечено складирование материалов на улице Достоевского в поселке Лесной. К ответственности привлекли АО «МПС Инжиниринг».

Помимо этого, в Красногорске складирование устранено около железнодорожной платформы Аникеевка в микрорайоне Опалиха. В Луховицах складирование устранено у паромной переправы.