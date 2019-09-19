РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 сен. Более 20 тысяч жителей планируют привить от гриппа в подмосковных Котельниках, прививочная кампания продлится до 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Более 20 тысяч человек планируют привить от гриппа в городском округе Котельники. Прививочная кампания от гриппа продлится до 1 ноября», – говорится в сообщении.

Вакцинация от гриппа в Котельниках стартовала 4 сентября. За это время уже более 1,5 тысячи жителей сделали прививку от гриппа.

«Всего в данный момент получено 8 860 доз вакцин, остальное количество будет получено согласно графику, утвержденному министерством здравоохранения Московской области», – подчеркивается в материале.



Для того чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту прописки. После этого врач-терапевт проведет осмотр пациента. Привиться можно не только в будни, но и в субботу, по месту приема дежурного врача.