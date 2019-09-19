РИАМО - 19 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил в Лобне один из семи корпусов колледжа «Подмосковье», где готовят в том числе специалистов для международного аэропорта Шереметьево, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Директор колледжа Антонина Юдина показала Воробьеву, где обучаются будущие специалисты Шереметьева, в частности, учебные мастерские и тренировочный терминал, созданный по подобию аэропорта Шереметьево. Также губернатор пообщался со студентами и выпускниками колледжа, которые после окончания учебного заведения устроились на работу в аэропорт.

«Нам очень приятно, что выбрали этот колледж, и нам очень приятно, что здесь высокий проходной балл, вы владеете иностранным языком. <…> Здорово, что мы смогли все это модернизировать», - сказал Воробьев в ходе общения со студентами.

В декабре 2015 года колледж «Подмосковье» и аэропорт Шереметьево заключили договор о государственно-частном партнерстве в сфере профессионального образования. В соответствии с договором работодатель прогнозирует и определяет потребность в кадрах, формирует заказ на подготовку обучающихся по специальностям и профессиям, а также оказывает содействие в трудоустройстве выпускников колледжа.

С 1 сентября с 2019 года в колледже «Подмосковье» обучаются 840 человек. Со второго курса предусмотрено прохождение практики и стажировки. С третьего курса ежегодно 50% студентам будут предоставлять оплачиваемые рабочие места. В 2019-2020 году будет подготовлено 150 специалистов.

Подготовка ведется по программам и на оборудовании АО «Международный аэропорт Шереметьево» на базе четырех учебных мастерских и тренировочного терминала.

Всего в колледже «Подмосковье» учатся около 3,5 тысяч человек. Современное оснащение классов и мастерских позволяет реализовывать различные программы среднего профессионального образования.

Колледж «Подмосковье» готовит специалистов для аэропорта Шереметьево, FM logistic, Сбербанка, банков ВТБ, «Возрождение», клинских хлебо- и мясокомбинатов, центральных районных больниц, а также для пожарных и спасательных отрядов Солнечногорска и Клина.