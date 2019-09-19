РИАМО - 19 сен. Депутаты Мособлдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект «О научно-технической политике органов государственной власти Московской области», закон предусматривает вручение губернаторских премий за коммерциализацию достижений в сфере науки, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Законопроект предусматривает учреждение ежегодных премий губернатора Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций за коммерциализацию научных и научно-технических результатов», - сказал исполняющий обязанности министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.

По словам председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслава Крымова, проект данного законопроекта будет технически доработан.