РИАМО – 19 сен. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения столицы, психиатр-нарколог, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ», доктор медицинских наук Евгений Брюн заявил, что людям нужно категорически отказаться от алкоголя, а никакой абсолютной безопасной дозе алкоголя не существует, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали, что безопасной дозой алкоголя можно считать около 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин. При этом в Минздраве порекомендовали россиянам устраивать себе хотя бы два трезвых дня в неделю.

«Я не готов обсуждать слова Минздрава, особенно когда неизвестно, кто это говорит. Мировое сообщество считает, что разрешенная доза алкоголя — это ноль. У нас есть соответствующий маркер злоупотреблением алкоголя. И в каждом индивидуальном случае все выясняется. Для одних 200 миллилитров вина не будет являться злоупотреблением, а для другого — будет», - рассказал Брюн.

Он также подчернил, что нет «разрешенной» дозы алкоголя, а восприятие спиртного индивидуально для каждого человека в зависимости от расовых, индивидуальных или половых различий, особенностей организма и так далее.

«Мы не сможем сказать обобщенно, что столько-то алкоголя можно выпивать. У одного человека ферментативная система быстро перерабатывает алкоголь, у кого-то она более медленно перерабатывает, а то и не перерабатывает вообще. Как у малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. Так что все индивидуально», - сказал Брюн.