РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 сен. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) подмосковных Люберец заняла первое место среди служб Подмосковья в муниципалитетах с населением более 200 тысяч человек, сообщил директор службы Виталий Богданов.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» Люберец стартовал учебно-методический сбор руководителей ЕДДС со всего Подмосковья. В его рамках обсудят повышение качества оказания службой помощи людям. Богданов отчитался о работе службы в Люберцах в 2019 году.

«Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Люберец заняла первое место среди ЕДДС в муниципалитетах Подмосковья с населением свыше 200 тысяч человек», – сказал Богданов.

Он отметил, что в штате ЕДДС Люберец числятся 45 сотрудников. В состав каждой дежурной смены входят девять человек – начальник дежурной смены, диспетчер системы-112, старший дежурной смены системы-112 и шесть операторов.

Богданов добавил, что зарплата операторов ЕДДС в Люберцах составляет 41 тысячу рублей. Также он подчеркнул, что в 2019 году служба переехала в новое здание по адресу: улица Красноармейская, дом №3.