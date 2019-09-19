РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В микрорайоне Кузнечики Подольска отремонтировали покрытие на спортивной площадке на улице Академика Доллежаля по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние покрытия на спортивной площадке в микрорайоне Кузнечики. Он отметил, что на улице Академика Доллежаля у дома №33 покрытие спортплощадки пришло в негодность. Из-за этого ребенок за неделю оторвал две подошвы на кроссовках. Помимо этого, у него есть ссадины и синяки.

«Рассмотрев обращение по вопросу ремонта искусственного покрытия на спортивной площадке и установки новых баскетбольных колец на улице Академика Доллежаля сообщаем, что факты подтвердились. Работы по ремонту искусственного покрытия и установке новых баскетбольных колец проведены», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.