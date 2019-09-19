РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 сен. Более 30 тысяч домодедовцев прошли с начала года профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Более 30 000 жителей Домодедова прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года», – говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье профосмотры прошли около 1,5 миллионов жителей, среди них 484 тысячи человек (33%) признаны практически здоровыми, около 212 тысяч (15%) имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у 758 тысяч (52%) выявили заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Забота о здоровье и любовь к себе начинаются с малого – регулярных медицинских обследований и посещений врачей. Диспансеризация позволяет владеть актуальной информацией о своем здоровье. Только с начала года у обследованных было впервые выявлено почти 126 тысяч случаев различных заболеваний. Я призываю всех жителей Подмосковья заботиться о своем здоровье и регулярно проходить обследования», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она также отметила, что среди выявленных заболеваний у жителей Подмосковья наибольшее количество – 44 тысячи – составляют болезни системы кровообращения, 30 тысяч – болезни эндокринной системы, 10 тысяч – болезни органов пищеварения. Также было выявлено 1 953 случая злокачественных онкологических заболеваний.

Для удобства населения в Московской области введены Единые дни диспансеризации, когда обследование можно пройти в субботу. С начала года провели 28 рабочих суббот.