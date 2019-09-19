РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 19 сен. В подмосковном Дзержинском в четверг приступили к пробному пуску тепла на городские объекты, сообщила врип главы Дзержинского Людмила Иванова.

«Прогнозы синоптиков неутешительные. Бабье лето не наступит в ближайшую неделю, температура не поднимется выше плюс 10-11 градусов. Сегодня коммунальщики приступили к пробному пуску тепла на городские объекты», – написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Он отметила, что первыми тепло получат школы, детсады, больница, поликлиника, социальные и культурные объекты, а после – жилые дома. Они будут подключены, когда в течение пяти дней температура не поднимется выше плюс 12 градусов.

«Все центральные тепловые пункты в городе автоматизированные, подачу тепла регулирует компьютер. Для комфорта жителей температурный режим будем корректировать в зависимости от погоды», – заключила она.