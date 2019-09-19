РИАМО - 19 сен. В ночь с 19 на 20 сентября в Москве прогнозируются заморозки, ожидается, что температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов, в связи с этим водителей призвали быть осторожными на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны. <…> На дорогах может быть скользко и опасно», - говорится в сообщении.

Из-за того, что на дорогах может образоваться наледь, автолюбителям рекомендуют по возможности использовать метро.

Такая ситуация сохранится до 21 сентября.

Ранее в Подмосковье и Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на ночь 20 сентября из-за заморозков.