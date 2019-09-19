РИАМО – 19 сен. В составе столичного парламента седьмого созыва образованы 16 комиссий, кроме того, в соответствии с принятым постановлением Мосгордумы будут избираться два заместителя председателя, сообщается на сайте Московской городской думы.

«В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 35 устава города Москвы Московская городская дума устанавливает и изменяет структуру думы, образовывает и упраздняет депутатские комиссии и рабочие группы думы. Согласно части 1 статьи 115 регламента думы комиссии являются постоянными структурными подразделениями думы и образуются постановлением думы на срок полномочий депутатов думы очередного созыва», – сказал парламентарий Степан Орлов.

Он уточнил, что деятельность комиссий организуют председатели комиссий и заместители председателей комиссий, избираемые в соответствии с регламентом думы. Председатели комиссий по должности входят в состав комиссии по организации работы думы. Состав комиссий утверждается постановлением столичного парламента.

«Наряду с комиссиями МГД, структурными подразделениями столичного парламента будут также рабочие группы, состоящие из депутатов думы и создаваемые для подготовки проектов правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к ведению думы. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями думы, принимаемыми в соответствии с регламентом думы», – дополнил Орлов.

По его словам, депутат думы может входить в состав не более трех комиссий, не считая комиссии по организации работы думы и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мосгордумы.

В соответствии с принятым на первом заседании думы седьмого созыва постановлением в составе Московской городской думы VII созыва образованы 16 комиссий, а именно:

комиссия по безопасности, спорту и молодежной политике;

комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике;

комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению;

комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию;

комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций;

комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам;

комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья;

комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской думы;

комиссия по культуре и массовым коммуникациям;

комиссия по межпарламентскому сотрудничеству;

комиссия по науке и промышленности;

комиссия по образованию;

комиссия по организации работы думы;

комиссия по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям;

комиссия по экологической политике;

комиссия по экономической и социальной политике.