РИАМО – 19 сен. В составе столичного парламента седьмого созыва образованы 16 комиссий, кроме того, в соответствии с принятым постановлением Мосгордумы будут избираться два заместителя председателя, сообщается на сайте Московской городской думы.
«В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 35 устава города Москвы Московская городская дума устанавливает и изменяет структуру думы, образовывает и упраздняет депутатские комиссии и рабочие группы думы. Согласно части 1 статьи 115 регламента думы комиссии являются постоянными структурными подразделениями думы и образуются постановлением думы на срок полномочий депутатов думы очередного созыва», – сказал парламентарий Степан Орлов.
Он уточнил, что деятельность комиссий организуют председатели комиссий и заместители председателей комиссий, избираемые в соответствии с регламентом думы. Председатели комиссий по должности входят в состав комиссии по организации работы думы. Состав комиссий утверждается постановлением столичного парламента.
«Наряду с комиссиями МГД, структурными подразделениями столичного парламента будут также рабочие группы, состоящие из депутатов думы и создаваемые для подготовки проектов правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к ведению думы. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями думы, принимаемыми в соответствии с регламентом думы», – дополнил Орлов.
По его словам, депутат думы может входить в состав не более трех комиссий, не считая комиссии по организации работы думы и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мосгордумы.
В соответствии с принятым на первом заседании думы седьмого созыва постановлением в составе Московской городской думы VII созыва образованы 16 комиссий, а именно:
комиссия по безопасности, спорту и молодежной политике;
комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике;
комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению;
комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию;
комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций;
комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам;
комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья;
комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской думы;
комиссия по культуре и массовым коммуникациям;
комиссия по межпарламентскому сотрудничеству;
комиссия по науке и промышленности;
комиссия по образованию;
комиссия по организации работы думы;
комиссия по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям;
комиссия по экологической политике;
комиссия по экономической и социальной политике.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии