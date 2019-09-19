РИАМО - 19 сен. В Подмосковье каждый десятый водитель, перевозящий детей, не использует автокресла или ремни безопасности, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

«В апреле и мае мы проводили общественный мониторинг фактического использования детских автокресел. Было проверено 40 тысяч автомобилей. В каждом десятом детей перевозили с нарушениями установленных требований», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что повторное исследование запланировано на конец сентября. Его результаты покажут, насколько эффективен комплекс информационно-просветительских и пропагандистских мероприятий, проведенных в рамках социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность».

«Уверен, что процент нарушений снизится. Проведение таких масштабных социальных кампаний – весомый вклад в долгосрочную перспективу дорожно-транспортного благополучия Подмосковья», - подчеркнул Кузнецов.

В период с 1 июня по 1 сентября 2019 года в регионе зарегистрированы 95 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, четыре ребенка погибли, 100 получили травмы различной степени тяжести. При этом перевозка 20 из них осуществлялась без использования детских удерживающих устройств или штатных ремней безопасности.

Социальная кампания, организованная Госавтоинспекцией Московской области при поддержке Главного управления по информационной политике региона и министерства образования Подмосковья, проходила с 1 июня по 1 сентября текущего года в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения».