РИАМО – 19 сен. Подмосковные пекари представляют свою продукцию на международном форуме, который продолжится до 22 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир!» стартовал в Калужской области. На форум отправилась и большая делегация из Московской области.

«На экспозиции Московской области наши компании «Каравай СВ», «Пять Хлебов», «Умный Хлеб» представители нескольких крупных хлебопекарных предприятий, а также фермеры демонстрируют достижения и лучшие традиции хлебопекарной отрасли региона», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В числе участников мероприятия – представители малого и среднего бизнеса, руководители и специалисты региональных кооперативных организаций, представители Гильдии пекарей и кондитеров, руководители и специалисты крупнейших индустриальных хлебопекарных предприятий, международные участники из 70 регионов России и делегации 36 стран мира, представители студенчества, молодежных и общественных организаций.

Разин подчеркнул, что форум станет для подмосковных пекарей масштабной площадкой для продвижения своей продукции на внешние рынки.

«Предстоят переговоры с потенциальными партнерами. Надеемся, что будут достигнуты договоренности о сотрудничестве, как с российскими коллегами, так и с зарубежными», – дополнил министр.

Предприятия Московской области планируют участвовать в открытом Кубке России по хлебопечению и всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России — 2019».

«В течение четырех дней наши производители хлебопекарной и кондитерской продукции будут обсуждать актуальные вопросы на конгрессе Международного Союза пекарей и кондитеров и других конференциях, состязаться среди профессионалов мучных дел. Желаем им удачи и ждем обратно с наградами», – подытожил глава Минсельхозпрода.

Форум продлится до 22 сентября.