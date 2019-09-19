РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 сен. Порядка 150 многодетных семей из подмосковных Котельников получили компенсацию за школьную форму, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С начала 2019 года 149 многодетных семей из городского округа Котельники оформили выплату на школьную форму. Право на выплату на обучающегося имеет один из родителей или законных представителей детей из многодетных семей, обучающихся в государственных образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», – сказала исполняющий обязанности заведующего социальной защиты населения города Котельники Ирина Мартынова.

Она отметила, что исключением являются случаи обеспечения обучающихся одеждой, форменной одеждой. Заявление на предоставление выплаты на обучающегося, предоставляемой многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения подается не позднее 5 декабря текущего календарного года.

«Выплата в 3 тысячи рублей предоставляется одному из родителей на каждого обучающегося из многодетной семьи один раз в календарном году. Выплаты не суммируются в случае, если заявитель не воспользовался своим правом на их получение в предыдущие годы», – отмечается в материале.

Необходимо подать пакет документов: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ; документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области; удостоверение многодетной семьи; справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной организации, выдаваемая образовательной организацией по утвержденной форме. Также необходимо приложить номер счета банковской карты или сберегательную книжку, открытую на заявителя.

Для удобства заявка подается в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью через единый портал государственных и муниципальных услуг, Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области». Вход на РПГУ проходит через личный кабинет.