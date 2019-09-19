РИАМО - 19 сен. В поселке Софрино Пушкинского городского округа произошла драка между двумя мужчинами, один из них получил перелом черепа и скончался через несколько часов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Двое мужчин 57 и 66 лет устроили застолье в доме на улице Тютчева. Они поссорились, началась драка. Пенсионер получил травму головы, его госпитализировали, но через несколько часов он скончался. Подозреваемого задержали, ранее он был судим.

«Проведенным судебно-медицинским исследованием установлено, что смерть мужчины наступила в результате перелома свода черепа. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы.