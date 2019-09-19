РИАМО - 19 сен. В четверг в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Китай-городе пройдет концерт «Музыка итальянского кино», он организован в рамках проекта «Шедевры мировой киномузыки», говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда Бельканто.

«Зрители проникнутся атмосферой признанной классики итальянского кинематографа – картин Феллини, Леоне и Бертолуччи, легендарными композициями в неожиданном звучании: орган, кларнет, фортепиано и кристально чистый сопрано», - отмечается в материале.

Участие в концерте примет септет кларнетистов «Sicily Denner clarinet Ensеmble» прямиком из Италии, а также Татьяна Ланская (сопрано), Алексей Холодов (фортепиано), Анастасия Быкова (орган) и Иван Ипатов (орган).

Билеты стоят от 800 рублей. Концерт начнется в 20:00 по адресу: Москва, Старосадский переулок, дом 7, Кафедральный собор Святых Петра и Павла.