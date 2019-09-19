РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 сен. Фонари уличного освещения отремонтировали возле дома в деревне Путилково подмосковного Красногорска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель сообщил на портале о неработающем освещении вокруг дома №2 на Новотушинской улице в деревне Путилково.

«Девятнадцатого сентября проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по восстановлению уличного освещения проведены», – сказал начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов.

Пользователь отметил проблему как успешно решенную.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.