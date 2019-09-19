РИАМО - 19 сен. Минувшим летом количество ДТП с участием детей-пассажиров в Подмосковье снизилось на 3% по сравнению с летом 2018-го, всего было зарегистрировано 95 ДТП с детьми, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, за три летних месяца число дорожных аварий с участием детей снижено на 3%. Положительная динамика – не повод для снижения нашей активности. Анализ аварийности показывает, что 20% юных пассажиров, которые стали участниками ДТП, перевозились с нарушением правил дорожного движения», - сказал Кузнецов.

В период с 1 июня по 1 сентября 2019 года в регионе зарегистрированы 95 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, четыре ребенка погибли, 100 получили травмы различной степени тяжести.

По словам Кузнецова, реализация социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность» способствовала сокращению основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма. За восемь месяцев 2019 года в регионе произошли 349 ДТП с участием детей, на 2,5% ниже аналогичного показателя прошлого года. В них погибли восемь детей (на 38% меньше). Ранен 371 ребенок (снижение показателя на 7%).

Кроме того, за восемь месяцев 2019 года сократились показатели аварийности с участием детей-пассажиров: количество ДТП снизилось на 10%, число погибших – на 30%, раненых – на 13%.

Социальная кампания, организованная Госавтоинспекцией Московской области при поддержке региональных Главного управления по информационной политике и министерства образования, проходила с 1 июня по 1 сентября текущего года в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что до конца года в пяти округах во дворах, где происходили ДТП с детьми, установят «лежачих полицейских».