РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В подмосковном Подольске отремонтировали провалившийся канализационный люк на Юбилейной улице после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на просевший канализационный люк на Юбилейной улице. Он отметил, что люк просел у дома №30 и требует ремонта.

«Рассмотрев обращение по вопросу ненормативного состояния люка смотрового колодца на Юбилейной улице сообщаем, что в четверг, 19 сентября, был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы проведены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.