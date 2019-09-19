РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 сен. Порядка 40 тысяч жителей подмосковного Красногорска проверили состояние своего здоровья в ходе диспансеризации и профосмотров с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Почти 40 тысяч жителей Красногорска прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года. Всего в Подмосковье в 2019 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в медорганизациях прошли порядка 1,5 миллиона жителей, из них диспансеризацию – около одного миллиона человек, что составляет порядка 70% от годового плана», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что 484 тысячи жителей региона были признаны практически здоровыми, это 33% всех, кто прошел обследования. Около 212 тысяч или 15% пациентов имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У 758 тысяч обследованных или 52% были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Забота о здоровье и любовь к себе начинаются с малого – регулярных медицинских обследований и посещений врачей. Диспансеризация позволяет владеть актуальной информацией о своем здоровье. Только с начала года у обследованных было впервые выявлено почти 126 тысяч случаев различных заболеваний. Я призываю всех жителей Подмосковья заботиться о своем здоровье и регулярно проходить обследования», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что в структуре выявленных заболеваний наибольшее количество – 44 тысячи – составляют болезни системы кровообращения, 30 тысяч – болезни эндокринной системы, 10 тысяч – болезни органов пищеварения. Также в 2019 году в результате диспансеризации было впервые выявлено 1953 случая злокачественных онкологических заболеваний.

«Для удобства работающего населения в Московской области введены Единые дни диспансеризации, когда обследование можно пройти в субботу. С начала года было проведено 28 рабочих суббот», – заключается в сообщении.