РИАМО – 19 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность заместителя руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Спирина, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Назначить Спирина Владислава Сергеевича на должность заместителя руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет», – говорится в документе.

Ранее Спирин занимал пост начальника управления выставочной деятельности и протокола столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.