РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 19 сен. В подмосковном Дзержинском единогласно избрали нового председателя совета депутатов – Ирину Шувалову, сообщила на своей личной странице врип главы Дзержинского Людмила Иванова.

«Избрали единогласно председателя – Ирину Александровну Шувалову, директора гимназии №4. Пожелала новому совету успехов, терпения и максимального внимания к жителям города. Ведь мало заслужить доверие, его надо оправдывать. И доказывать ежедневной, кропотливой работой, в которой нет мелочей», – написала Иванова.

По ее словам, после выборов им поступают уже новые задачи. Одной из самых животрепещущих, по мнению Ивановой, является замена асфальта на выезде из города.

«Подрядчик бездействует уже три недели и кормит нас обещаниями. Страдают наши горожане: стоят в многочасовых пробках, воспитывая силу терпения. Обещанные плавные съезды до сих пор не сделаны, несмотря на все обещания. Мы тесно общаемся с Мосавтодором. О том, как будет решена проблема, напишу отдельный пост», – заключила Иванова.