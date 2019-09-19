РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 сен. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели в Домодедовской центральной городской больнице проверку по соблюдению требований защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В рамках проверки специалистами надзорного ведомства была дана объективная оценка готовности сил и средств Домодедовской городской больницы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, проверено наличие необходимого запаса материальных и финансовых средств, соблюдение требований по подготовке и обучению персонала лечебного учреждения в сфере предупреждения ЧС, изучена соответствующая документация», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он отметил, что по итогам проверки нарушений выявлено не было.

В Домодедовской городской больнице есть дизельный генератор и необходимый запас топлива, чтобы обеспечить работу учреждения даже при длительном отключении электроэнергии. Посты охраны и дежурного медицинского персонала укомплектованы средствами индивидуальной защиты.

Это уже третья проверка организаций Домодедова в сфере защиты от ЧС в текущем году. На особом контроле у Госадмтехнадзора находятся организации здравоохранения и социального обслуживания.