РИАМО - 19 сен. Университет «Дубна» вошел в международный рейтинг «Три миссии университета» в 2019 году, среди российских вузов он занял 42 место, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Всего в списке представлено 74 высших учебных заведения из России. Подмосковный вуз вошел в этот рейтинг в девятую сотню, а среди российских вузов он на 42-м месте», – отметила Забралова.

Всего, по ее словам, в рейтинг в этом году вошли 1,2 тысячи университетов из 79 стран.

«Рейтинг проходит под эгидой Российского союза ректоров. Эксперты оценивали три ключевые задачи вузов: образование, науку и взаимодействие с обществом. Для нас большая честь быть в числе лучших вузов мира. Будем повышать свои позиции в рейтинге и продолжать работу над совершенствованием системы высшего образования в регионе», – уточнила Забралова.