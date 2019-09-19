РИАМО – 19 сен. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай опроверг информацию о том, что министерство назвало безопасную дозу алкоголя, и добавил, что такие новости формируют легкомысленное отношение к употреблению алкоголя.

Ранее, по данным ряда СМИ, эксперты Минздрава назвали безопасную дозу алкоголя – порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин.

«В министерстве здравоохранения данный вопрос вовсе не комментировали. Более того, такую дозу в Минздраве никто не определял. Поэтому появление такой новости без получения официальной позиции Министерства вызывает сожаление», – написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас эксперты сходятся во мнении, что абсолютно безопасной дозы алкоголя, к счастью или к сожалению, не существует. Есть исследования, что для некоторых людей определенные дозы могут иметь положительный эффект.

«Но далеко не всегда и не для всех. Одно дело – употребление бокала красного вина мужчиной с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое – употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль. Согласитесь, это совсем разные два бокала и совершенно разные риски, связанные с ними», – подчеркнул Салагай.

Он уверен, что такие новости не только вводят в заблуждение, но и формируют легкомысленное отношение к употреблению алкоголя.