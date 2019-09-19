РИАМО - 19 сен. В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возле подъезда его дома, сообщил общественник Леонид Волков.

«Ивана Жданова задержали по 20.2 за «организацию» встреч с кандидатами летом, через полтора-два часа повезут уже в Мещанский суд», — написал Волков на своей странице в Twitter.

Жданова будут судить за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

Ранее Жданов уже два раза подряд отбывал административное наказание по этой статье. Первый раз его задержали в связи с несогласованной акцией 27 июля. Он являлся одним из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.