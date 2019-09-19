РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов в подмосковном Подольске 20 сентября состоится закрытие марафона по скандинавской ходьбе среди пожилых людей «Шагаем к долголетию», говорится в сообщении благотворительного фонда «Старость в радость».

«Завершаются соревнования по скандинавской ходьбе среди подопечных благотворительного фонда «Старость в радость». В течение месяца жители 11 домов престарелых в шести регионах страны соревновались в количестве пройденных шагов в борьбе за главный приз – оборудованную спортивную площадку. Закрытие марафона пройдет 20 сентября в Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов на улице Серпуховская, дом №1Б, начало в 11:00», – говорится в сообщении.

Счет шагов, в общей сложности сделанных каждой командой, будет остановлен 22 сентября, а финалиста проекта «Шагаем к долголетию» объявят 1 октября, в Международный день пожилого человека. Помимо Московской области, в соревнованиях участвовали подопечные фонда из Псковской, Ленинградской, Тульской, Тверской и Ярославской областей.

По предварительным данным, команда из подмосковного поселка Серебряные Пруды занимает второе место в общем зачете. Пока лидирует команда из Ржева – среднее количество шагов на одного участника здесь 138005, в то время как у команды из Серебряных Прудов этот показатель сейчас 130302 шага. В среднем каждый участник этой команды проходит около 14 тысяч шагов в день.

Команда из 25 человек из подмосковного Клина – самая многочисленная во всем турнире. Самой пожилой ее участнице Луизе Сагидуллиной – 94 года, ежедневно она проходит более 6 тысяч шагов. Также в команде есть две участницы, которые проходят более 20 тысяч шагов в день, и им обеим за 80 лет.

Команду Климовского дома-интерната представят 92-летний ветеран ВОВ Владимир Голубев, 87-летняя Валентина Величко, у которой врачи уже зафиксировали улучшение здоровье в результате скандинавской ходьбы, а также 80-летняя Раиса Алексахина и 78-летняя Надежда Клешкова, которые совершают по 13 тысяч шагов каждый день.

«Скандинавская ходьба выбрана не случайно, это отличная профилактика множества возрастных заболеваний, в особенности, переломов шейки бедра – одного из самых распространенных переломов у пожилых людей. Подвижный образ жизни и регулярная физическая активность – лучшая профилактика падений и укрепление здоровья пожилых людей», – сказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.