РИАМО - 19 сен. Депутаты Московской областной думы приняли в трех чтениях закон «Об организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом на территории Московской области», закон определил основные полномочия и правовые основы по части организации транспортного обслуживания, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Для сведения хочу сказать, что федеральный закон 442 определил внеуличным транспортом метрополитен, монорельс, канатную дорогу и фуникулер. Таким образом, сегодня на территории Московской области внеуличным транспортом является только метро - станции метро «Котельники» и «Мякинино», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Проектом закона устанавливаются правовые основы организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом, полномочия Московской областной думы и правительства Московской области в целях организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом и полномочия центральных исполнительных органов власти Московской области.

«Проект закона не содержит положений, способствующих проявлению коррупции», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.