РИАМО - 19 сен. Детские автомобильные городки для обучения школьников правилам дорожного движения планируют создать во всех муниципальных образованиях Подмосковья, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО начальник управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«Мы надеемся, что до конца года все муниципальные образования будут обеспечены автогородками. На сегодняшний день (в регионе действуют – ред.) 52 автогородка. Они полностью загружены работой», - сказал Щулепников.

Он пояснил, что в автогородках школьники в игровой форме изучают правила дорожного движения. Занятия проводятся в рамках уроков или факультативных занятий. Также на территориях автогородков проводят массовые мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения.