РИАМО - 19 сен. Глава Ленинского района Валерий Венцаль пригласил жителей выйти на акцию «Наш лес. Посади свое дерево» семьями, акция пройдет 21 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Приглашаю сажать деревья всей семьей», — написал Венцаль в социальных сетях.

Глава района напомнил, что 21 сентября десятки тысячи жителей Подмосковья присоединятся к акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая проходит уже седьмую осень подряд по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Венцаль отметил, что это великолепная традиция - сажать деревья всей семьей и с каждым годом она становится все более и более популярной.

«Кто сам посадил свое дерево, у того никогда не поднимется рука сломать другое», — отметил глава.

В этом году, планируя места площадок под акцию, администрация Ленинского района сделала акцент на новых микрорайонах. 21 сентября вместе с жителями будет высажено более 5,4 тысячи саженцев.

Центральным местом проведения акции станет улица Завидная, вдоль домов 22, 18, 14, где в честь юбилея муниципалитета и Подмосковья будет посажена аллея из березы, калины, жасмина и многих других растений. Еще шесть новых юбилейных аллей появится в других микрорайонах округа.

Адреса всех 120 площадок размещены на интерактивной карте на сайте администрации. Начало в 11:00.

Ежегодная массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 21 сентября во всех муниципалитетах региона. Акция проходит в Подмосковье с 2013 года.