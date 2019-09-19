РИАМО - 19 сен. Минувшая ночь в Подмосковье и Москве была холодной, в области температура местами достигла 3,2 градуса, на МКАД в районе Каширского шоссе зафиксировали 2,5 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Уже со второй половины сентября ночи в столице стали заметно холоднее. Температура под утро уже не достигала 10-градусной отметки, и ночь на среду, 18 сентября, пока остается самой холодной за истекшие дни. Минимальная температура составила 6,4 градуса. Минувшая ночь почти повторила свою предшественницу, но все же была немного теплее, метеостанция ВДНХ зафиксировала 6,8 градуса», – говорится в сообщении.

В то же время в других пунктах наблюдения зафиксировали более низкую температуру, чем в ночь на 18 сентября. На МКАД в районе Каширского шоссе похолодало до 2,5 градусов. На северо-западе Подмосковье было местами зафиксировано только 3,2 градуса тепла.