РИАМО - 19 сен. С сентября 2019 года на региональном портале госуслуг (РПГУ) Московской области доступна услуга по согласованию размещения объектов в пределах границ зон аэродромов Кубинка, Чкаловский, Клин, Остафьево и Ступино, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Законодательство определяет, что строительство или реконструкция капитальных объектов у аэродромов должны вестись только при условии согласования размещения этих объектов с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти. Приаэродромная территория простирается на 30 километров от контрольной точки аэродрома, в ее пределах устанавливается зона с особыми условиями использования территории.

«Получить услугу по согласованию размещения объектов в пределах границ зон пяти аэродромов государственной авиации <…> можно на региональном портале госуслуг в течение 30 календарных дней. Ранее жителям и предпринимателям Подмосковья приходилось очно обращаться в аэродромы государственной авиации, а срок предоставления услуги варьировался до 60 дней», - рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он отметил, что перевод услуги в электронный вид позволяет людям сэкономить время, ведь подать заявку можно онлайн, не выходя из дома или офиса.

Для того, чтобы оптимизировать данную услугу и перевести ее в онлайн, правительство Подмосковья заключило соглашение с министерством обороны Российской Федерации. Именно в ведении Минобороны находятся вышеперечисленные аэродромы государственной авиации. По словам Гордиенко, что заключение соглашения — это важный шаг на пути цифровизации услуг в градостроительной сфере и улучшению инвестиционного климата региона.