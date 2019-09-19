РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 сен. В Московском областном центре реабилитации инвалидов (МОЦРИ) в Королеве в текущем году курсы реабилитации прошли 160 человек, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

«В 2019 году в ГАУСО МО «МОЦРИ» прошли реабилитацию 160 человек. В отделении работают специалисты различных направлений: терапевт, невролог, физиотерапевт, инструктор по ЛФК, специалисты по медицинскому массажу, логопед и психолог. Курс реабилитации составляет 21 день, в период прохождения курса состояние получателей услуг постоянно контролируется медицинскими специалистами центра», – говорится в сообщении.

В результате реабилитационных мероприятий в 80% случаев наблюдается положительная динамика, а именно повышается резистентность организма, возрастает объем движений, отмечается улучшение общего состояния, самочувствия и настроения.

ГАУСО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов» более 15 лет оказывает услуги социально-медицинской реабилитации в городском округе Королев.

Подведомственное министерству социального развития Московской области учреждение взаимодействует с медицинскими учреждениями города. На основе их рекомендаций и медицинских заключений для каждого получателя услуг составляются индивидуальные программы реабилитации, формируются группы по следующим направлениям: терапевтическое, кардиологическое, неврологическое, заболевания опорно-двигательного аппарата и заболевания органов слуха и речи.