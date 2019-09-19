РИАМО - 19 сен. Тело мужчины обнаружили в поселке Богородское Сергиево-Посадского округа, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«17 сентября в 17:38 в Сергиево-Посадском округе в поселке Богородское без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 35-45 лет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.