РИАМО - 19 сен. В Москве в Хорошевском районе на Ленинградском проспекте построят офисно-деловой центр с подземной автостоянкой, проект разработан британским бюро DYER, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Башня сочетает в себе элементы минимализма и хай-тека, а в качестве основных материалов используются стекло, ламели из металла и натуральный камень. Архитектурные объемы в виде квадратов со скругленными углами располагаются в шахматном порядке, за счет чего по периметру высотки образуются небольшие открытые террасы. По задумке архитекторов, их можно будет озеленить», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Здание будет 19-этажным, включая технический и подземный этаж с паркингом. Паркинг рассчитывают на 185 машино-мест. На первых этажах появятся кафе и столовая. Въезд на территорию сделают со стороны Ходынского бульвара с улицы Генерала Сандалова.

Деловой центр «Прайм Офис» является частью большого комплекса «Прайм Парк», поэтому проектировщикам было важно придерживаться общей логики развития окружающей территории. Планируется создать внутреннюю инфраструктуру, парк с пешеходными дорожками, местами отдыха, арт-объекты, сад со скамейками для отдыха сотрудников центра.

Деловой центр построят по адресу: Ленинградский проспект, владение 37. Рядом находятся территория комплекса физкультуры и спорта ЦСКА, спорткомплекс «Мегаспорт», парки «Петровский» и «Ходынское поле».