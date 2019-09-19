РИАМО – 19 сен. В топ-500 университетов мира по трудоустройству выпускников версии QS (QS Graduate Employability Rankings) попали 13 вузов России, лидером среди них стал Московский государственный университет имени Ломоносова, сохранив позиции в группе мест 101-110, сообщает РИА Новости.

Год назад в топ-500 попали лишь 11 российских университетов. Новичками рейтинга в этом году стали РУДН и Томский политехнический университет. Они попали в группу 301-500.

«Кроме МГУ в топ-250 также вошел Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), попав в группу мест 181-190. МГИМО расположился в группе 191-200, Высшая школа экономики и МГТУ имени Н.Э. Баумана – в группе 201-250», – отмечается в сообщении.

В группе 301-500 также оказались такие российские вузы, как Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

«МГИМО стоит на первом месте в индикаторе «Занятость выпускников», который измеряет количество выпускников, работающих полный или неполный рабочий день в течение 12 месяцев после окончания университета», – уточняется в материале.